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Туризм10 июня 2022 16:23

С 24 июня стартуют прямые авиарейсы из Нижнекамска в Стамбул

Ранее из аэропорта «Бегишево» полеты в данном направлении не осуществлялось
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Самолет будет вылетать по пятницам.

Самолет будет вылетать по пятницам.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Впервые из Нижнекамска можно будет улететь в Стамбул. Старт прямых авиарейсов из аэропорта «Бегишево» назначен на 24 июня. Полеты будут осуществляться по пятницам, сообщает Минтранс Татарстана.

Так, вылет из Нижнекамска запланирован на 14.50, а обратно из Стамбула самолет будет отправляться по субботам в 0.55. Время в пути – 4,5 часов.

- На маршруте будут задействованы современные российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел, - говорится в сообщении Минтранса Татарстана.

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