С 24 июня стартуют прямые авиарейсы из Нижнекамска в Стамбул

Самолет будет вылетать по пятницам. Фото: Алина НИЗАМОВА

Впервые из Нижнекамска можно будет улететь в Стамбул. Старт прямых авиарейсов из аэропорта «Бегишево» назначен на 24 июня. Полеты будут осуществляться по пятницам, сообщает Минтранс Татарстана.

Так, вылет из Нижнекамска запланирован на 14.50, а обратно из Стамбула самолет будет отправляться по субботам в 0.55. Время в пути – 4,5 часов.

- На маршруте будут задействованы современные российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел, - говорится в сообщении Минтранса Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram