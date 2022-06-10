Для работы аппарата главы РТ принято новое наименование - «Администрация Президента Татарстана»

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Власти Татарстана решили использовать новое наименование в деятельности аппарата главы республики - «Администрация Президента Татарстана». Оно будет равнозначно наименованию «Аппарат Президента Татарстана», говорится в указе за подписью Рустама Минниханова.

Согласно документу, делается все это для совершенствования обеспечения деятельности главы региона. Указ будет действовать до завершения мероприятий, предусмотренных статьей 65 федерального закона №414 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»

Новое наименование будет использоваться как при описании деятельности аппарата, так и в названиях должностей его работников.

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