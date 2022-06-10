В Чувашии осудили мужчину, который оголял половой орган перед соседскими детьми

Преступления происходили с июня 2021 года по февраль 2022 года в одной из деревень Батыревского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

62-летний житель одной из деревень Батыревского района признан виновным в двух эпизодах насильственных действий сексуального характера и четырех эпизодах развратных действий. Доказано, что преступления он совершал в отношении детей.

Суд установил, что в период с июня 2021 года по февраль 2022 года мужчина совершал развратные действия сексуального характера в отношении соседских детей – 13-летней девочки, ее 11-летнего брата и 11-летней подруги. Среди прочего он оголял перед ними половой орган и предлагал девочкам заняться с ним сексом за деньги.

В какой-то момент одна из потерпевших сообщила о происходящем бабушке, а та - в полицию. Злоумышленника задержали, началось расследование уголовного дела.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания мужчины невменяемым не имеется, - говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

Мужчина приговорен к 12 годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на год. Решение суда еще не вступило в силу.

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