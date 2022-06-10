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Происшествия10 июня 2022 14:05

В Чувашии будут судить парня, вымогавшего деньги у своей несовершеннолетней подруги

В противном случае он угрожал опубликовать ее интимные фотографии
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Молодой человек признал свою вину.

Молодой человек признал свою вину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Канаша, обвиняемого в вымогательстве. По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2021 года парень (на тот момент ему было 17 лет) по ошибке получил от своей несовершеннолетней подруги фотографию интимного характера и начал угрожать ей публикацией снимка в соцсети. За нераспространение он требовал пять тысяч рублей.

Не получив денег, злоумышленник отправил фото чат общих знакомых, сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.

Свою вину парень признал. В ближайшее время он ответит за преступление перед судом.

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