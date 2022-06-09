В Москву на самолете за 2 050 рублей. Из Казани стартуют новые авиарейсы

Полеты между городами будут осуществляться ежедневно, кроме субботы. Фото: Алина НИЗАМОВА

Российская компания, работающая в формате «смарт лоу кост», с 10 июня запускает новые авиарейсы по направлению Казань – Москва – Казань. Полеты между городами будут осуществляться ежедневно, кроме субботы. При этом цена билета в один конец начинается от 2 050 рублей.

Итак, из столицы Татарстана самолет будет вылетать в 20:50, а приземляться в Шереметьево в 22:30. Обратный вылет запланирован в 18:25, с посадкой в Казани в 20:10.

- Перелеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 с экономическим классом обслуживания, - отметили в пресс-службе аэропорта Казани.

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