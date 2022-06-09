Число случаев COVID-19 в Татарстане перевалило за 151 тысячу

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 27,6%. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала пандемии в Татарстане выявлено уже 151 070 случаев COVID-19, в том числе 103 - за минувшие сутки. Вместе с тем накануне в республике был госпитализирован 51 зараженный и выписаны 88 переболевших вирусом человек, сообщает в четверг, 9 июня, федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Всего же на сегодняшний день выздоровели 146 417 заразившихся коронавирусом татарстанцев. 1 995 больных скончались.

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