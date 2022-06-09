В Москве задержали жительницу Набережных Челнов, подозреваемую в мошенничестве при продаже мебели

Преступления происходили с марта по октябрь 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве по подозрению в мошенничестве задержана 48-летняя жительница Набережных Челнов. Она доставлена обратно в татарстанский автоград, где в отношении нее уже возбуждено уголовное дело.

Утверждается, что подозреваемая, являясь владелицей мебельного бизнеса, принимала заказы на изготовление кухонь и шкафов, но ничего покупателям в итоге не поставляла. Преступления происходили с марта по октябрь 2021 года. Заявления в отношении женщины написали 11 человек.

- Заказчики внесли деньги от 25 до 330 тысяч рублей, надеясь в скором времени изменить домашний интерьер. Но предпринимательница тянула с исполнением заказов, а вскоре и вовсе исчезла, - говорят в МВД по Татарстану.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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