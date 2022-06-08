«Вдовец из Турции» убедил жительницу Казани взять два кредита и перевести ему все деньги

Злоумышленник и потерпевшая познакомились на сайте знакомств. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

57-летняя жительница Казани обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она заявила, что ее обманул интернет-знакомый, который представился вдовцом из Турции Чакиром Матео Ясином. Мужчина месяц писал и звонил женщине, после чего рассказал о проблемах со здоровьем и попросил перевести ему деньги. Долг он обещал вернуть при личной встрече.

Нужной суммы у женщины не было и она взяла кредит. Потом еще один. Спустя время «Чакир» заявил, что отправил ей посылку с бриллиантами, но та, якобы, застряла на таможне. Он попросил подругу оплатить растаможку, и та согласилась. Естественно, никакой посылки мошенник не посылал.

По словам потерпевшей, она потеряла 355 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело, - говорят в МВД по Татарстану.

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