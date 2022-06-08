В Казани из-за плохой погоды перенесли «Книга-фест»

Мероприятие состоится в сквере перед театром кукол «Экият». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эту среду запланированный ранее «Книга-фест» в Казани не пройдет из-за плохой погоды. Организаторы перенесли праздник книги на четверг, 9 июня. Он начнется в 18.30 в сквере перед театром кукол «Экият». Кстати, там же в это время пройдет и музыкально-поэтический вечер «Культуру не отменишь.

На «Книга-фест» запланировано выступление казанского камерного оркестра La Primavera, татарских поэтов Рифата Саляхова, Йолдыз Миннулиной и Камилы Латыповой.

Кроме того, в сквере пройдут мастер-классы по изготовлению книжной закладки, буклета и открытки. Будет работать и библиотека на колесах. Кстати, на праздник можно прийти и со своими книгами для обмена на другие. Не обойдется и без выставки-продажи от издательств.

Для детей, в свою очередь, на «Книга-фест» организуют игровую аллею с интерактивной программой, интеллектуальными играми, ролевым чтением сказок, а также с литературными викторинами и квестами.

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