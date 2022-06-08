Говядина, сгущенка и даже питьевая вода. Что еще подорожало в Чебоксарах за неделю?

Власти Чувашии продолжают следить за ценами на продукты в магазинах столицы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Чувашии продолжают следить за ценами на продукты в магазинах Чебоксар. За неделю с 31 мая по 7 июня, например, в городе ощутимо подорожали: говядина (+36,5%), литровая питьевая вода (+12,76%), картофель (+5,69), сгущенное молоко с сахаром (+3,83%), овсяная и перловая крупы (+3,75%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (+3,72), печенье (+3,61%), молоко (+2,95), морковь (+2,79%), сахар-песок (+2,46%) и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (+2,25%).

Вместе с тем, правда, в столице республики снизились цены на сливочное масло (-11,83%), свинину (-11,67%), яблоки (-9,6%), свежую белокочанную капусту (-3,39%), сырокопченую колбасу (-2,55%), репчатый лук (-2,44%), натуральные рыбные консервы (-2,4%), пшено (-2,21%), мороженую неразделенную рыбу (-2,03%) и мясные консервы (-1,4%).

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