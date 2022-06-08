Моргенштерн* обжаловал приговор, вынесенный ему горсудом Набережных Челнов

Репер настаивает на своей невиновности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Репер Моргенштерн* обжаловал приговор, вынесенный ему городским судом Набережных Челнов. Напомним, ранее он был оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в видеоклипах посредством татуировки на груди. Ни на одном из заседаний по делу музыкант не присутствовал.

Моргенштерн* настаивает на своей невиновности. Адвокат репера Сергей Жорин заявил ТАСС, что татуировка не содержит информацию о способах, методах разработки, изготовления и употребления наркотика, а тем более не несен в себе никаких призывов.

*внесен Министерством юстиции России в список иноагентов

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram