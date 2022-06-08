8 июня на «Черном озере» в Казани пройдет «Книга-фест»

На площадке будет работать библиотека на колесах. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В среду, 8 июня, в казанском парке «Черное озеро» состоится «Книга-фест». В рамках мероприятия будут организованы буккроссинг и мастер-классы по изготовлению книжных закладок, буклетов и открыток. Кроме того у горожан будет возможность увидеть выступления местного камерного оркестра La Primavera и послушать татарских поэтов.

В парке этим вечером будет работать библиотека на колесах.

Начало феста запланировано на 17:00, говорят в Исполкоме города.

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