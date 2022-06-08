Сильный ветер в Татарстане повалил 21 дерево, в результате чего пострадала женщина

Порывы ветра в республике достигали 23 м/с. Фото: МЧС Татарстана

По данным на шесть часов утра среды, 8 июня, в Татарстане из-за сильных порывов ветра, которые достигали 23 м/с, упало 21 дерево. 11 случаев было зафиксировано в Казани, четыре - в Зеленодольском районе, два - в Чистопольском районе, по одному - в Бугульме, а также Высокогорском, Лаишевском и Спасском районах.

В результате падения дерева в Высокогорском районе пострадала 60-летняя женщина. Врачи осмотрели ее и направили на домашнее лечение. Также деревья повредили четыре автомобиля и линию электропередач в Казани.

Из-за непогоды произошло отключение электричества в 10 населенных пунктах и 700 домах в Альметьевском, Заинском, Зеленодольском, Менделеевском, Нижнекамском, Тюлячинском районах и Казани. Электроснабжение было восстановлено к полуночи.

- Для ликвидации последствий от РСЧС привлекалось 109 человек и 42 единицы техники, - сообщает МЧС республики.

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