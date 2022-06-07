Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 июня 2022 14:12

Татарстанца обвиняют в избиении до смерти собутыльника, который не помог ему открыть дверь

Преступление произошло в квартире одного из домов по улице Гоголя в Бугульме
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мужчина признал свою вину частично.

Мужчина признал свою вину частично.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летнего жителя Бугульмы обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 37-летнего знакомого, вследствие чего тот скончался. Свою вину мужчина признает частично.

Преступление произошло в квартире одного из домов по улице Гоголя 1 июня. По версии следствия, обвиняемый распивал алкоголь вместе с двумя знакомыми. Вечером он решил, что хочет домой, но не смог открыть запертую на ключ дверь. Мужчина начал требовать от приятелей, чтобы те помогли ему выйти из квартиры, но они были слишком пьяны для этого. Тогда он избил собутыльников, один из которых получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Обстоятельства преступления устаналиваются, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.