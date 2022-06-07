Татарстанца обвиняют в избиении до смерти собутыльника, который не помог ему открыть дверь

Мужчина признал свою вину частично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летнего жителя Бугульмы обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 37-летнего знакомого, вследствие чего тот скончался. Свою вину мужчина признает частично.

Преступление произошло в квартире одного из домов по улице Гоголя 1 июня. По версии следствия, обвиняемый распивал алкоголь вместе с двумя знакомыми. Вечером он решил, что хочет домой, но не смог открыть запертую на ключ дверь. Мужчина начал требовать от приятелей, чтобы те помогли ему выйти из квартиры, но они были слишком пьяны для этого. Тогда он избил собутыльников, один из которых получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Обстоятельства преступления устаналиваются, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.