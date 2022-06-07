Власти Набережных Челнов объяснили, почему людям пришли счета за отопление в мае

В апреле татарстанский автоград потребил 177 тысяч Гкал тепла. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отопление в Набережных Челнах было отключено еще в апреле, но в июне горожане с удивлением увидели в квитанциях за май строку «отопление». Первый замруководителя Исполкома города Илья Зуев объяснил, почему так получилось.

По словам Зуева, отопительный сезон в этом году закончился 30 апреля, а съем показателей по счетчика проводится до 23 числа каждого месяца. По этой причине отопительные дни с 23 по 30 апреля попали в платежку, которую горожане получили в в июне.

Отмечается, что в апреле татарстанский автоград потребил 177 тысяч Гкал тепла, в том числе 38 тысяч - за последнюю неделю.

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