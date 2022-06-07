В Бугульме нашли исчезнувший вид черепах

Фото: Александр Богачев

В одном из водоемов Бугульмы были обнаружены болотистые черепахи, которые были исключены из Красной Книги Татарстана в 2019 году, так как они не появлялись на территории республики уже много лет.

Фотографии необычных для этой местности черепах начали появляться в соцсетях в конце мая. Интернет-пользователи замечали, что видели этих пресмыкающихся в Бугульме неоднократно.

Информацией заинтересовались специалисты. Один из них попросил фотографа из Лениногорска Александра Богачева запечатлеть черепах, чтобы убедиться в том, что в Татарстане вернулись именно болотистые. Оказалось, что это действительно так.

- Только не ясно откуда они появились и в каком количестве. Возможно также их просто кто-то выпустил в водоём. Но когда? Долго ли живут, зимовали уже или нет, - пишет Богачев на своей странице в соцсетях.

Сейчас специалистам предстоит выяснить, оказались болотистые черепахи в Бугульме случайно или действительно там обитают. В случае, если они вновь поселились в Татарстане, для них организуют особо охраняемый участок.

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