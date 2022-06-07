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Происшествия7 июня 2022 8:23

В результате ночного пожара на улице Лядова в Казани пострадал мужчина

Он получил ожоги 50% тела и отравился продуктами горения
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причина произошедшего устанавливается.

Причина произошедшего устанавливается.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ночью во вторник, 7 июня, загорелась трехкомнатная квартира в доме №6 по улице Лядова в Казани. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 12 жильцов. В результате ЧП пострадал 62-летний мужчина. Он получил ожоги 50% тела второй степени и отравился продуктами горения.

Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Причина произошедшего устанавливается, сообщает МЧС Татарстана.

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