В Казани на пляже «Локомотив» невозможно купаться из-за мусора

Всю береговую линию опоясала полоса мусора и палок шириной примерно 5 метров. Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник, 6 июня, инспекторы казанского ГИМС пришли посмотреть как обстоят дела на официальном городском пляже «Локомотив». Так, профилактический осмотр, в частности, показал, что дно было очищено, установлены буйки в зоне купания детей, а также работает медпункт и добровольцы-спасатели. Но при дальнейшем осмотре пляжа инспектор ГИМС не нашел на нем еще одного спасательного круга нашесте, которые должны быть установлены через каждые 50 метров, не был вывешен черный шар, запрещающий людям входить в воду, а на информационном стенде отсутствовали положенные метеоданные о температуре воздуха и воды.

- К сожалению, сегодня ситуация здесь плачевная. Резко поднялся уровень воды, и затопило детскую купальню. Также к берегу нанесло много мусора, поэтому эксплуатация данного пляжа на сегодня не является возможной. Информация о загрязнении пляжа будет доведена до администрации города и Минэкологии Татарстана, – заявил старший инспектор ГИМС Денис Мокеев.

Напомним, в этом году для жителей и гостей Казани должны работать пять официальных и правильно оборудованных пляжей: «Локомотив», «Нижнее заречье», «Комсомольский», а также на озерах Глубокое и Белое Лебяжье.

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