В Казани Минниханов и Шаймиев возложили цветы к памятнику Пушкина

Торжественное мероприятие прошло у театра оперы и балета имени М. Джалиля. Фото: пресс-служба главы Татарстана

6 июня в России отмечается День русского языка и 223-я годовщина со дня рождения великого поэта Александра Пушкина. Так, в этот понедельник в Казани у театра оперы и балета имени М. Джалиля к памятнику классику цветы возложили глава Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

Вместе с Шаймиевым цветы также возложил и спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Фото: пресс-служба главы Татарстана

- Своим гениальным творчеством он не только воздвиг себе нерукотворный памятник в сердцах благодарных потомков, но и поднял на недосягаемый пьедестал живое русское слово, вдохнув в родную литературу дух свободомыслия, искренности и подлинной народности, - сказал в своем обращении Рустам Минниханов.

Отметим, что в честь Дня русского языка по всей республике пройдут запланированные тематические мероприятия – от выставок, лекториев и театрализованных представлений до конкурсов и викторин.

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