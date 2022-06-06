Хедлайнерами концерта в честь Дня России в Казани станут Олег Газманов и группа Pizza

Начала мероприятия на набережной у Центра семьи «Казан» запланировано на 18:00. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хедлайнерами праздничного концерта в честь Дня России в Казани станут Сергей Скачков, а также группы «Земляне» и Pizza. Они выступят 12 июня на набережной у Центра семьи «Казан». Начало мероприятия запланировано на 18:00.

Олег Газманов выступит на той же площадке, но 14 июня в 19:00.

- Олег Газманов – патриот Родины. Большой друг нашего города и республики. Уверен, что казанцы с удовольствием посетят этот концерт. Он приезжает к нам именно как друг, концерт бесплатный, - заявил мэр города Ильсур Метшин.

Помимо вышеуказанных артистов в концертах примут участие творческие коллективы республики, народная артистка Татарстана Гузель Уразова и исполнитель татарской эстрад Марат Яруллин.

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