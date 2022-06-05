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Происшествия5 июня 2022 8:42

В результате ДТП в Урмарском районе Чувашии погиб мужчина

По предварительной информации, автомобиль Hyundai Accent при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу Toyota Camry
Инзиля ШАКИРОВА
Водитель Hyundai погиб на месте аварии, также пострадали три его пассажира. Фото: ГИБДД Чувашии

Водитель Hyundai погиб на месте аварии, также пострадали три его пассажира. Фото: ГИБДД Чувашии

На автомобильной дороге Аниш, у населенного пункта Шоркистры в Чувашии произошло ДТП. По предварительной информации, автомобиль Hyundai Accent при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу Toyota Camry. Водитель Hyundai погиб на месте аварии, также пострадали три его пассажира.

Водителя Toyota Camry отправили на медицинское обследование. Детали произошедшего уточняются, сообщает ГИБДД Чувашии.

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