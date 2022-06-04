На Московском проспекте в Чебоксарах откроют МФЦ для бизнеса

Предпринимателей там будут принимать по будням с 9:00 до 18:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июля на Московском проспекте в Чебоксарах начнет работу специализированный офис МФЦ для бизнеса. Предпринимателей там будут принимать в девяти окнах с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, сообщает на своей соцстранице глава Чувашии Олег Николаев.

В этом МФЦ среди прочего можно будет зарегистрировать юридическое лицо, запросить справки и документы, а также обратиться за финансовой поддержкой.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram