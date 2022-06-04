На Московском проспекте в Чебоксарах откроют МФЦ для бизнеса

Предпринимателей там будут принимать по будням с 9:00 до 18:00.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 1 июля на Московском проспекте в Чебоксарах начнет работу специализированный офис МФЦ для бизнеса. Предпринимателей там будут принимать в девяти окнах с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, сообщает на своей соцстранице глава Чувашии Олег Николаев.
В этом МФЦ среди прочего можно будет зарегистрировать юридическое лицо, запросить справки и документы, а также обратиться за финансовой поддержкой.
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