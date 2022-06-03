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Общество3 июня 2022 16:05

В ДРКБ Казани официально открыли молельную комнату для мусульман

В церемонии принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ

3 июня в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) в Казани официально открыли молельную комнату для мусульман. В церемонии принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Данную комнату организовали по просьбам родителей пациентов и при помощи Благотворительного фонда АПМ РФ.

- Она находится в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии, в 10 корпусе на пятом этаже. Площадь молельной комнаты 21,2 квадратных метра, вместимость от 10 до 15 человек. Помещение отапливается, оборудована тахаратханой, михрабом, устлана ковровым покрытием. Молящиеся могут здесь в тишине почитать мусульманскую литературу и воспользоваться намазлыками, - сообщили в ДРКБ.

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