За сутки COVID-19 подтвердился у 114 жителей Татарстана

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 33,9%. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане ежедневно выявляют все меньше случаев заражения COVID-19. Так, за последние сутки вирус был подтвержден у 114 местных жителей. Вместе с тем в республике выписали 89 переболевших, сообщает в пятницу, 3 июня, федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирусом заболели 150 426 татарстанцев, 145 754 из которых выздоровели, а 1 995 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет населения региона к COVID-19 составляет 33,9%.

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