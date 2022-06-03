Дорожные работы по программе «Наш двор» в Набережных Челнах завершены на 33%

В общем же работы должны коснуться 119 адресов. Фото: nabchelny.ru

По последним данным, дорожные работы по программе «Наш двор» в Набережных Челнах выполнены на 33% и завершены по четырем адресам. Работы по освещению придомовых территорий готовы на 34%, говорят в Исполкоме города.

На данный момент благоустройство ведется в 56 дворах. В общем же оно должно коснуться 119 адресов.

- Наша динамика в республике одна из лучших, - говорит директор МУП ПАД Марат Анисимов.

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