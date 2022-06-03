Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина снова отдали под суд

Предыдущий приговор банкира - 12 лет колонии - еще не вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование еще одного уголовного дела экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Все материалы уже направлены в суд, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Речь снова идет о статье о «злоупотреблении полномочиями» и опять звучат огромные суммы денег. Бывший банкир осужденный ранее на 12 лет колонии, так и не отправился в исправительное учреждение. Он вместе с адвокатами все еще пытается оспорить этот приговор, по которому, в том числе, обязан выплатить миллиарды рублей. А тут новое уголовное дело и снова арест, камера СИЗО.

В этот раз речь идет о деятельности Мусина в период с января 2013 по декабрь 2016 года. По версии следствия, в этот промежуток времени обвиняемый использовал свои полномочия при выдаче необеспеченных кредитов 35 подконтрольным ему юридическим лицам, а также при выводе ликвидных и принятии на баланс переоцененных активов. Утверждается, что этим Роберт Мусин нанес Татафондбанку ущерб на сумму более 26,7 миллиарда рублей.

Причастность к этому преступлению Мусин не признает.

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