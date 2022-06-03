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Происшествия3 июня 2022 8:21

В Казани школьница попала под колеса сразу двух автомобилей

Сначала девочку сбила «Лада», после чего подростка отбросило на KIA
Алина АЛМАКАЕВА
За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 165 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими.

За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 165 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 13:40 в четверг, 2 июня, напротив дома №15 по улице Завойского в Казани «Лада Гранта» сбила 13-летнюю девочку. По предварительным данным, школьница переходила дорогу в неположенном месте, а 24-летний водитель легковушки превысил скорость.

От удара подростка отбросило на автомобиль Kia, который ехал по встречной полосе. В итоге девочка получила различные травмы и была госпитализирована.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 165 ДТП, из них семь происшествий с пострадавшими – четыре наезда на пешеходов, два столкновения автотранспорта и падение пассажира. В результате семь участников ДТП – четыре пешехода (в том числе ребенок), водитель и два пассажира (в том числе ребенок) - получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.

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