Из реки Орья в Марий Эл извлекли труп мужчины

Место, в котором была сделана страшная находка, не оборудовано для купания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 7:15 в пятницу, 3 июня, в экстренные службы поступило сообщение о трупе, извлеченном полицейскими из реки Орья в селе Зашижемье Сернурского района. Место, в котором, по предварительным данным, утонул мужчина, не предназначено для купания.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - говорят ГУ МЧС по Марий Эл.

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