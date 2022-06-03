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Происшествия3 июня 2022 11:02

Из реки Орья в Марий Эл извлекли труп мужчины

Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Алина АЛМАКАЕВА
Место, в котором была сделана страшная находка, не оборудовано для купания.

Место, в котором была сделана страшная находка, не оборудовано для купания.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 7:15 в пятницу, 3 июня, в экстренные службы поступило сообщение о трупе, извлеченном полицейскими из реки Орья в селе Зашижемье Сернурского района. Место, в котором, по предварительным данным, утонул мужчина, не предназначено для купания.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - говорят ГУ МЧС по Марий Эл.

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