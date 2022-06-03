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Происшествия3 июня 2022 8:00

В Новочебоксарске пропала молодая девушка

Дарья Выркина ушла из дома 1 июня, но обратно не вернулась до сих пор
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Фото: ПСО «Лиза Алерт»

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

В Новочебоксарске начались активные поиски 21-летней Дарьи Выркиной. Девушка ушла из дома в среду, 1 июня, и пропала. Сейчас она может находиться в другом районе, говорят волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Дарья ростом около 165 сантиметров имеет нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была светло-бежевая кожаная куртка, черные джинсы, черная футболка и розовые кроссовки.

Всех, кто видел эту девушка, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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