Полная ликвидация открытого горения потребовала шесть часов. Фото: МЧС Татарстана

Пожар на складе в Набережных Челнах потушен. В ликвидации возгорания были задействованы 109 человек и 59 единиц техники, в том числе пожарный поезд, сообщают в МЧС Татарстана.

Напомним, около половины четвертого утра в пятницу, 3 июня, на улице Авторемонтная загорелась резина и пластик. Очень скоро огонь перекинулся на здание склада, находящееся рядом. Пламя распространилось по площади порядка тысячи квадратных метров. Его тушение было затруднено высокой пожарная загрузкой объекта и заняло более шести часов.

О пострадавших не сообщается. Причины произошедшего устанавливают специалисты.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram