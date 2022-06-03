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Происшествия3 июня 2022 10:00

В Йошкар-Оле «КАМАЗ» сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре»

Пешеход получила тяжелые травмы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло у дома №93 по улице Дружбы. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

ДТП произошло у дома №93 по улице Дружбы. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 12:40 в четверг, 2 июня, у дома №93 по улице Дружбы в Йошкар-Оле «КАМАЗ» под управлением 44-летнего мужчины наехал на 60-летнюю женщину. По предварительным данным, горожанка переходила дорогу по «зебре».

В результате ДТП пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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