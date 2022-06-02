Акция прошла 1 июня.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В автограде Татарстана в честь Дня защиты детей в Органном зале организовали благотворительный концерт. Для всех пришедших на мероприятие организовали мастер-классы по вязанию сумочек, шитью и аппликациям. Также на сцене состоялся дебют инклюзивного театра.
В итоге на благотворительном концерте в Набережных Челнах собрали 654 тысячи рублей, которые направят на развитие центра лечебной педагогики «Чудо-Дети».
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