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Общество2 июня 2022 15:00

На благотворительном концерте в Набережных Челнах собрали 654 тысячи рублей

Все средства направят на развитие центра лечебной педагогики
Алина АЛМАКАЕВА
Акция прошла 1 июня.

Акция прошла 1 июня.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В автограде Татарстана в честь Дня защиты детей в Органном зале организовали благотворительный концерт. Для всех пришедших на мероприятие организовали мастер-классы по вязанию сумочек, шитью и аппликациям. Также на сцене состоялся дебют инклюзивного театра.

В итоге на благотворительном концерте в Набережных Челнах собрали 654 тысячи рублей, которые направят на развитие центра лечебной педагогики «Чудо-Дети».

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