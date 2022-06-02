Акция прошла 1 июня. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В автограде Татарстана в честь Дня защиты детей в Органном зале организовали благотворительный концерт. Для всех пришедших на мероприятие организовали мастер-классы по вязанию сумочек, шитью и аппликациям. Также на сцене состоялся дебют инклюзивного театра.

В итоге на благотворительном концерте в Набережных Челнах собрали 654 тысячи рублей, которые направят на развитие центра лечебной педагогики «Чудо-Дети».

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