В Казани на ходу загорелся пассажирский автобус

Огонь был потушен до приезда пожарных. Фото: прокуратура Казани

Прокуратура Казани проверяет информацию о возгорании автобуса №93. Инцидент произошел в четверг, 2 июня, в поселке Сухая Река. В результате ЧП никто не пострадал. Огонь был потушен до приезда пожарных.

- Проверим соблюдение требований безопасности при организации пассажирских перевозок и при выявлении нарушений примем меры реагирования, - говорят в надзорном ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: прокуратура Казани

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