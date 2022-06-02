ТЮЗ имени Кариева подготовил спектакль, приуроченный к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

Зрителям предлагается поговорить о честности и справедливости, судьбе и предназначении, а также любви. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

ТЮЗ имени Габдуллы Кариева готовит к премьере спектакль «Йосыф», приуроченный к 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией. Одними из первых казанцы смогут увидеть эту постановку 15 и 16 июня.

Режиссером спектакля «Йосыф» выступил заслуженный артист России Ренат Аюпов. В основе постановке - поэма выдающегося булгарского поэта XIII века Кул Гали «Сказание о Йусуфе» и 12-я сура Корана, состоящая из 111 аятов и повествующая о жизни пророка Йусуфа.

Посредством нового спектакля ТЮЗ собирается поговорить со зрителями о честности и справедливости, судьбе и предназначении, любви и важности неукротимой веры в победу добра над злом.

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