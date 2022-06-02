На участие в конкурсе на лучшую концепцию новых станций метро Казани заявились 18 команд

Идеи интерьеров должны быть связаны с названиями станций: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заявки на участие во всероссийском конкурсе на лучшую концепцию интерьеров четырех новых станций казанского метро подали 18 команд как из столицы Татарстана, так и из Москвы. Победитель получит 125 тысяч рублей и заключит контракт на сопровождение проектных и строительных работ.

Отметим, что концепции интерьеров станций должны быть связаны с их названиями: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Организаторы конкурса хотят избежать банальных вариантов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 июня.

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