За сутки COVID-19 подтвердился у 116 жителей Татарстана

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 33,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане продолжает снижаться число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. За минувшие сутки вирус подтвердился у 116 местных жителей. Вместе с тем в республике были выписаны 88 переболевших, сообщает в четверг, 2 июня, федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирусом заболели 150 312 татарстанцев, 145 665 из которых выздоровели, а 1 995 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет населения региона к COVID-19 составляет 33,9%.

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