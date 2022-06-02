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Общество2 июня 2022 9:02

«Нижнекамскнефтехим» продает квартиру за 213,2 миллиона рублей

Она расположена в казанском жилом комплексе «Кристалл»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Общая площадь жилья составляет 477,3 квадратных метра.

Общая площадь жилья составляет 477,3 квадратных метра.

Фото: Александр ГЛУЗ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» выставило на продажу квартиру площадью более 477 квадратных метров за 213,2 миллиона рублей. Она расположена на пятом этаже одного из домов в жилом комплексе «Кристалл» на улице Гоголя в Казани.

Согласно информации, опубликованной на сайте бесплатных объявлений, квартира премиум класса имеет свободную планировку. Дом находится в исторической части города, оборудован многоступенчатой системой очистки воды, современными системами вентиляции воздуха и шумоизоляцией. В распоряжении жильцов есть подземный паркинг.

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