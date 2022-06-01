В Чебоксарах с памятника на ребенка упала облицовочная плита

После произошедшего памятник начали ремонтировать. Фото: прокуратура Чувашии

Вечером 31 мая в сквере Национальной библиотеки Чувашии 6-летняя девочка гуляла около памятника И.Я. Яковлеву. С его постамента на ребенка рухнула облицовочная плита. Пострадавшую тут же доставили в ближайшую больницу, где у нее диагностировали ушиб и ссадину на голени. Девочке оказали всю необходимую медицинскую помощь, сейчас ее здоровью ничего не угрожает, сообщает прокуратура Чувашии.

- По данному факту проводится прокурорская проверка, - отметили в надзорном ведомстве республики.

Так, уже установлено, что данный памятник находится на балансе МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Чебоксар, а его обслуживанием по заключенному контракту занимается ООО «Зеленстрой».

- В связи с ненадлежащим обслуживанием памятника и отсутствием должного контроля со стороны заказчика за исполнением контракта прокуратурой в адрес руководства МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» и ООО «Зеленстрой» внесены представления об устранении нарушений и недопущении их впредь, - отметили в прокуратуре Чувашии.

К слову, в связи с этим организация уже приступила к ремонту постамента памятника И.Я. Яковлеву.

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