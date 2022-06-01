В Казани пропала пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве

Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В Казани начались активные поиски 74-летней Марзии Змеевой, которая перестала выходить на связь с близкими 30 мая. Пенсионерка не ориентируется в пространстве и страдает потерей памяти, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Марзия Алиевна ростом около 160 сантиметров имеет нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была черная кофта с капюшоном, фиолетовая водолазка, черные гамаши, черные берцы и кофейно-бежевая беретка.

Всех, кто видел эту женщину, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram