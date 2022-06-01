В результате пожара в будке охранника житель Казани получил ожоги 80% тела

Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
Фото: МЧС Татарстана
Ночью на среду, 1 июня, у дома №69А по улице Фучика в Казани загорелась будка охранника. По предварительным данным, причиной этого стала неосторожность при курении.
Огонь распространился на площадь порядка 12 квадратных метров, в результате чего 44-летний охранник получил термические ожоги 80% тела 1-2 степени. С места присшествия мужчина был госпитализирован в РКБ, сообщает МЧС Татарстана.
ЧП произошло в ГСК «Юлдаш» на улице Фучика.
Фото: МЧС Татарстана
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