Строительство трассы М-12 Москва - Казань подорожало на 30%

Изначально на дорогу планировалось потратить 630 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство автотрассы М-12 Москва - Казань подорожало примерно на 30%. Все дело в росте затрат на транспортировку грузов, разработку новых карьеров и подвоз строительных материалов, заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко во время форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве».

Сколько средств будет потрачено на строительство дороги, пока неясно. Сейчас специалисты определяют стоимость работ еще на двух ее участках.

Отметим, что изначально на трассу планировалось потратить 630 миллиардов рублей.

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