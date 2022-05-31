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Политика31 мая 2022 16:29

Доброволец Василий Маковеев из Набережных Челнов погиб в ходе спецоперации на Украине

Его семье уже выразили слова соболезнования мэр города Наиль Магдеев
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ему было 56 лет. Фото: с сайта nabchelny.ru

Ему было 56 лет. Фото: с сайта nabchelny.ru

56-летний Василий Маковеев вошел в добровольческий отряд, который был сформирован военным комиссариатом Центрального и Автозаводского районов Набережных Челнов.

Мужчина отправился для участия в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе боя Василий Маковеев погиб.

- Мэр города Наиль Магдеев, заместитель главы муниципального образования Ирина Сагидуллина, руководитель Исполкома Фарид Салахов выразили слова соболезнования семье погибшего. Организацию похорон берут на себя местные власти и военкомат города, - сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.

Отмечается, что Василия Маковеева осталась жена и трое детей.

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