Фестиваль цветов «Акварель- 2022» состоится в Набережных Челнах 30 августа

Принять участие в фестивале могут все желающие. Фото: Евгения ГУСЕВА

30 августа в Набережных Челнах по традиции состоится фестиваль цветов «Акварель-2022». Все желающие, в том числе предприниматели и коллективы предприятий города, смогут поучаствовать в номинациях «Объемная композиция из цветов», «Картина из цветов», «Зеленая стена», «Цветочная колонна или арка», «Вертикальный огород», «Маскарадный костюм» и «Королева цветов». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Отметим, что с 1 по 17 августа в рамках фестиваля в городе состоится конкурс по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению. Победители будут выбираться в номинациях «Лучший двор многоквартирного жилого дома», «Лучшее цветочное оформление входной группы», «Цветущий дом» и «Лучший цветник».

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