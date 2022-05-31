В 2022 году на поддержку агропромкомплекса Татарстана направят 13,3 миллиарда рублей

Большая часть денег выделена из бюджета республики. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году на поддержку агропромышленного комплекса Татарстана будет направлено в общей сложности 13,3 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы - 9,5 миллиарда - выделена из республиканского бюджета, а оставшаяся - из федерального. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минсельхозпрода региона Марат Заббаров.

По словам министра, на данный момент аграриями освоено 42% средств. Большая их часть ушла на приобретение минеральных удобрений, а также техническую и технологическую модернизацию.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram