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Общество31 мая 2022 11:00

В 2022 году на поддержку агропромкомплекса Татарстана направят 13,3 миллиарда рублей

42% из этих средств уже освоены
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Большая часть денег выделена из бюджета республики.

Большая часть денег выделена из бюджета республики.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году на поддержку агропромышленного комплекса Татарстана будет направлено в общей сложности 13,3 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы - 9,5 миллиарда - выделена из республиканского бюджета, а оставшаяся - из федерального. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минсельхозпрода региона Марат Заббаров.

По словам министра, на данный момент аграриями освоено 42% средств. Большая их часть ушла на приобретение минеральных удобрений, а также техническую и технологическую модернизацию.

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