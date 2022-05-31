C начала пандемии в Татарстане выявили более 150 тысяч случаев COVID-19

Коллективный иммунитет населения республики к болезни составляет 33,9%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии в Татарстане выявлено 150 075 случаев COVID-19, в том числе 118 - за минувшие сутки. Заметим, что 145,3 тысячи заразившихся вирусом жителей республики выздоровели, а 1 995 - скончались. Такие цифры во вторник, 31 мая, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

По последним данным, оба компонента вакцины от коронавируса в регионе получили 2,4 миллиона человек. Коллективный иммунитет местного населения к болезни на сегодняшний день составляет 33,9%.

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