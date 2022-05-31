Житель Чувашии признался, что по пьяни сжег знакомую в своей бане

Преступление произошло в деревне Челкасы Аликовского района. Фото: СУ СКР по Чувашии

Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя деревни Челкасы Аликовского района. Мужчина обвиняется в убийстве с особой жестокостью, совершенном общеопасным способом. Свою вину он признает, говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

В августе 2021 года в хозяйстве обвиняемого сгорела баня. Во время тушения пожарными было обнаружено тело 30-летней женщины. Хозяин дома признался, что сам поджег строение.

По версии следствия, в тот вечер к обвиняемому приехала новая знакомая. Они выпили, после чего пошли в баню. Там между ними началась ссора, в ходе которой злоумышленник облил подругу и пол бензином, после чего бросил спичку.

В скором времени мужчина предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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