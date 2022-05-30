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Происшествия30 мая 2022 16:22

Светлану Астафьеву, сбежавшую с 14 миллионами рублей «Банка Казани», нашли в Санкт-Петербурге

Кассира и ее подельника искали с июня 2016 года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По версии следствия, именно она подменила настоящие деньги на купюры из «банка приколов».

По версии следствия, именно она подменила настоящие деньги на купюры из «банка приколов».

Фото: Мария ЛЕНЦ

В течение шести последних лет бывшему кассиру «Банка Казани» Светлане Астафьевой удавалось скрываться от правоохранителей. А те искали ее за кражу 14,2 миллиона рублей – настоящие купюры подменили на купюры из «банка приколов».

Пока обнаружили такой «фокус» и разбирались в нем, Астафьевой со своим предполагаемым подельником – гражданским мужем Юрием Спириным, удалось скрыться. Произошло это в июне 2016 года. С тех пор о кассирше и украденных миллионах ничего не было слышно.

И тут в мае 2022 года правоохранителям удается найти Афанасьеву и Спирина в Санкт-Петербурге. Из Северной столицы ее тут же перевезли в Казань, где Ново-Савиновский районный суд города отправил беглого 45-летнего кассира под арест.

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