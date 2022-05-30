Светлану Астафьеву, сбежавшую с 14 миллионами рублей «Банка Казани», нашли в Санкт-Петербурге

По версии следствия, именно она подменила настоящие деньги на купюры из «банка приколов». Фото: Мария ЛЕНЦ

В течение шести последних лет бывшему кассиру «Банка Казани» Светлане Астафьевой удавалось скрываться от правоохранителей. А те искали ее за кражу 14,2 миллиона рублей – настоящие купюры подменили на купюры из «банка приколов».

Пока обнаружили такой «фокус» и разбирались в нем, Астафьевой со своим предполагаемым подельником – гражданским мужем Юрием Спириным, удалось скрыться. Произошло это в июне 2016 года. С тех пор о кассирше и украденных миллионах ничего не было слышно.

И тут в мае 2022 года правоохранителям удается найти Афанасьеву и Спирина в Санкт-Петербурге. Из Северной столицы ее тут же перевезли в Казань, где Ново-Савиновский районный суд города отправил беглого 45-летнего кассира под арест.

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