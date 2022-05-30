В 2022 года в 7 школах и 10 садах Казани пройдет капитальный ремонт

На данный момент в Татарстане капитальный ремонт уже идет в 119 школах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В столице Татарстана в рамках республиканской программы в этом году отремонтируют 99 образовательных учреждений. Так, в 7 школах и 10 детских садах пройдет капитальный ремонт, а в 82 учреждениях выполнят текущий ремонт. Об этом на «деловом понедельнике» 30 мая в мэрии Казани сообщил начальник управления образования города Ирек Ризванов.

Отметим, что на данный момент в Татарстане капитальный ремонт проходит в 119 школах.

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