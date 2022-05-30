В Татарстане средняя зарплата строителя выросла на 4,7 тысячи рублей

Соответствующий документ подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр Татарстана Алесей Песошин подписал постановление, согласно которому в республике был установлен размер средней зарплаты строителя в республике за 2021 года.

- Установить среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, для целей определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия за 2021 год, равный 28 751,9 рубля, - прописано в постановлении.

Отметим, что, по сравнению с предыдущим годом, данная зарплата выросла на 4,79 тысячи рублей.

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