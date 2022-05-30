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Общество30 мая 2022 12:00

В Казани суд обязал УК «Заречье» отремонтировать кровлю дома, в котором живет инвалид

Квартиры на верхних этажах подтапливает каждый раз, когда на улице тает снег или идут дожди
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Решение суда пока не вступило в законную силу.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кировского района Казани добилась того, чтобы суд обязал управляющую компанию «Заречье» отремонтировать кровлю дома №4/2 по улице Дежнева. На ее состояние ранее пожаловалась одна из местных жительниц.

В надзорное ведомства обратилась женщина-инвалид, заявившая, что во время таяния снег или обильных дождей подтапливает квартиры на верхних этажах. Тем самым нарушались жилищные права жильцов.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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